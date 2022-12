‘La casa de los famosos’: Salvador Zerboni dejó entrever que el final de la segunda temporada fue arreglado

La tercera temporada de La casa de los famosos ya fue anunciada, y poco a poco se van conociendo más detalles del reality de Telemundo.

Sin embargo, las declaraciones de Salvador Zerboni han remecido los cimientos del programa. De acuerdo con el actor, hubo algunas acciones que le hicieron sospechar que el final de la segunda temporada fue arreglado.

“Fueron totalmente ciertos, no había un guion ni nada, pero no te voy a negar que he visto cómo ya la segunda, tercera y quinta versión, la gente se prepara y llega armada, entonces no es que te digan qué hacer, pero como ellos dejan de ser ellos… Ese es el problema que quieren pretender lo que no es y por eso ya no gusta porque no es real", indicó en un primer momento.

Salvador Zerboni era una de las celebridades que más llamaba la atención por su personalidad. De hecho, él mismo asegura que sus participaciones no eran fingidas, pero había algunos concursantes que sí forzaban su personalidad.

Al ser consultado sobre la final, le pareció extrañas algunas decisiones que tomó el programa. En esa ocasión, él compitió contra Ivonne Montero para saber quién era el ganador de la segunda temporada la cual terminó ganando la actriz.

Salvador Zerboni dio detalles sobre el final de temporada

“Estuvo muy extraño, no me gusta descifrar nada, pero estuvo extraño que todo el tiempo estuve arriba y la persona que nunca tuvo ni rating me ganó por un punto. De repente veía que las cámaras ya ni me volteaban a ver, hablaba y se volteaban, entonces ahí está la respuesta", expresó Salvador.

De esta manera, el actor dejó entrever que la producción había influido con sus decisiones el desenlace del programa.