‘La descarga’: concursante llena de elogios a Marbelle y conmueve a la mentora

La descarga comenzó una nueva etapa y las emociones están a flor de piel.

Esta vez, una participantes saltó al escenario no solo para demostrar su talento, sino también para alargar a cada uno de los mentores, sobre todo a Marbelle, quien se conmovió con las palabras.

María Nalfi se presentó en 'La descarga'

María Nelfi, quien fue ganadora de la primera edición de La voz senior, subió al escenario para interpretar la canción de José Alfredo Jiménez llamada Que te vaya bonito. Su participación cautivó al jurado, que se peleó por sumarla a sus equipos.

Finalmente, María Nelfi terminó por escoger al teams de María, pero eso no fue impedimento para agradecer y llenar de elogios a los demás mentores, pero a quien más alabó fue a Marbelle.

La señora se mostró muy emocionada al momento de dirigirse hacia Marbelle: “Y tú, muñeca, te amo de todo corazón. Gracias. Que Dios me los bendiga por este momento tan lindo”, expresó la concursante.

Por su parte, Marbelle lamentó el hecho de que no estuviera en su equipo, pero le agradeció mucho sus palabras: “Mi amor, no hay mucho que decir. Yo te quería para mí porque me hubiera encantado poder disfrutar de tu voz, pero también, a pesar de la competencia, tengo que decir que quedas en unas manos maravillosas”.

Abuelita le deja emotivo mensaje a Marbelle

Finalmente, María Nalfi le dedicó unas últimas palabras muy emotivas: “Gracias de todo corazón, llenas mi espíritu, mi vida y me abres caminos maravillosos con esa opinión tuya respecto a mí. Y yo te digo que eres grande (...). Que Dios te bendiga, muñeca linda. Larga vida, porque con vida se hace todo y el resto se consigue”.

Un momento que fue muy comentado en redes sociales y, posiblemente, veremos más de estos en los siguientes programas.