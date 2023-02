Jessica Cediel, de ‘La descarga’, contó la vez que le fueron infiel: “Lo mandé a volar”

La última edición de La descarga ha desatado comentarios en las redes sociales. Esto debido a sus buenas presentaciones y a las revelaciones que ha hecho la conductora del reality.

Jessica Cediel confesó que le fueron infiel

La presentadora de La descarga fue cuestionada por varios participantes sobre si alguna vez le habían sido infiel. Ante la pregunta, Jessica Cediel no tuvo vergüenza en confirmar que fue víctima de una traición en el pasado.

Lee también: ‘La descarga’: Román fue eliminado del programa y Santiago Cruz rompió en llanto al despedirlo

“Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana”, señaló Jessica. Luego de ello, la presentadora brindó detalles de cómo fue este momento en su vida. “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba! Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”, agregó.

Asimismo, Jessica evitó dar nombres y detalles. Sin embargo, algunas personas comenzaron a especular sobre la identidad de su exnovio infiel. De acuerdo con lo contado, se descartó al padre de los hijos de Luisa Fernanda, a pesar de no mantener una buena relación con su expareja.

Lee también: 'La descarga': Tati Flow comentó sobre el desorden que hay en el campamento musical

Jessica Cediel estaría saliendo con el productor Ovy On The Drums

Jessica Cediel se caracteriza por ser hermética con su vida privada. La presentadora de La descarga no muestra sus conquistas o salientes en redes sociales. Sin embargo, ha confesado haber estado ilusionada en el pasado, pero evitó dar nombres. En la actualidad, algunos medios la vinculan con el productor y cantante Ovy On The Drums, aunque no se ha confirmado la noticia.