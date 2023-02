'La descarga': Tati Flow comentó sobre el desorden que hay en el campamento musical

Luego de su eliminación de La descarga, Tati Flow tuvo una entrevista con Caracol Televisión.

La artista comentó que había mucho desorden dentro del campamento musical y que estaba de acuerdo con la jornada de limpieza que propuso Dareska. Según indicó, era molesto entrar al lugar y ver las pertenencias de sus colegas.

Sufrió mucho de bullying

La más reciente eliminada del programa, Tati Flow, sorprendió a todos al contar que sufrió de bullying cuando era niña.

Según relató, todo surgió cuando estaba en segundo grado y sus compañeros de clase la habían elegido para participar en el 'Día del Inglés'. Lastimosamente, una de las chicas se enojó con ella y la terminó encerrando en el baño durante la presentación.

Asimismo, cuando hizo su ingreso a La voz kids, la molestaban porque no tenía busto, mientras que varias de sus amigas lo habían desarrollado.

También le fastidiaban por sus pecas con comentarios hirientes. "Me decían que cuando nací, el doctor que me recibió me había estornudado en la cara", dijo la cantante.

El desorden en el campamento musical

La ex participante de La descarga comentó que había mucho caos en las instalaciones. "Había demasiado desorden en el baño de hombres. Una vez acompañe a Camilo, porque había que dirigirlo al baño y yo lo esperaba ahí afuera siempre con el bastón, y yo le decía a él, 'está demasiado desordenado el baño'", expresó la artista.

Finalmente, aclaró que los "lockers" son espacios privados para los competidores y que cada uno debe encargarse de su mantenimiento. "Lo que sí no me pareció fue haber revisado los lockers, yo no estaba en ese momento claramente, yo estaba cuando revisaron los baños que habían bóxers encima de las duchas y yo decía 'qué es eso parce, no, qué cochinada'. O sea, en sus casas sí, pero aquí hay un montón de gente para que sean cochinos", declaró Tati.