‘La isla de las tentaciones 6’: Acusan a Sandra Barneda de tener un equipo favorito

Tras una nueva hoguera en La isla de las tentaciones, la presentadora Sandra Barneda fue criticada por los espectadores a raíz de su comportamiento con los varones del programa. Esto se debe a que muchos consideran que es poco empática con las mujeres.

Lee también: ‘La isla de las tentaciones 6’: Álex y Marina se sienten decepcionados al ver sus infidelidades

Sandra Barneda es acusada de tener favoritos

La sexta temporada de La isla de las tentaciones se posiciona como una de las más fuertes, pues en pocas semanas, los participantes han vivido emociones extremas como el desmayo de Elena tras ver imágenes de la infidelidad de David.

Ante esta situación, Sandra Barneda se mostró muy neutral. No obstante, con los hombres se mostró más sensibles hasta el punto de llorar con ellos. Debido a esto, los espectadores criticaron a la presentadora en redes sociales.

Muchos señalaron que la catalana ha mostrado tener buena relación en las hogueras con Alejandro Nieto, Christofer o Javi Redondo. Tal y como demuestran imágenes compartidas en Twitter.

Sandra Barneda con Alejandro Nieto || Sandra Barneda con Elena.



No entiendo como siempre empatiza con orangutanes y casi nunca lo hace con las chicas.#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/7i8LByd1Ib — ait🦋 (@nomellorens) February 13, 2023

David reaccionó a las imágenes de Elena

En la última gala de La isla de las tentaciones, David dio la cara tras emitirse las imágenes del desmayo de Elena. Pero no solo eso, también habló sobre la infidelidad con María.

Lee también: ‘La isla de las tentaciones 6’: las imágenes de David y María que provocaron que Elena se desmayara

“En el momento de ver las imágenes (del desmayo de Elena) me la creía mucho y lo pasé muy mal de verlas. Me esperaba una reacción así al ver lo que vio”. Sin embargo, dijo que no se arrepiente de sus actos. “No es fácil, aunque a día de hoy no hubiera actuado de otra manera. Soy sincero, si me hubieras preguntado allí a lo mejor te digo que sí”, señaló.

🔥 El debate de #LaIslaDeLasTentaciones viene fuerte 🔥



David estará en plató tras caer en la tentación con María y la hoguera más difícil de Elena 🍎💥



📺 A las 22:00 en @telecincoes con @SandraBarneda ▶ https://t.co/8KiEkojsl5 pic.twitter.com/KjkwSaptaz — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 14, 2023