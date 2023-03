‘La isla de las tentaciones 6’: Adrián aseguró estar "mentalizado" antes de ver las imágenes de Naomi y Napoli

En el último episodio de La isla de las tentaciones 6, Adrián se enteró que Naomi le fue infiel con Napoli. Al momento de ver el beso, el joven se derrumbó, pero cuando los vio en la cama no pudo más y se metió al mar a llorar.

Sin embargo, en imágenes exclusivas propaladas por el programa, Adrián se nota convencido de que no iba a llorar si llegaba a ver imágenes de la infidelidad de su novia.

Adrián habla con Keyla sobre su novia

Antes de ir a la hoguera, el valenciano se sinceró con Keyla sobre las imágenes que vería y se mostró sumamente tranquilo. “Creo que ya estoy preparado. Estoy muy mentalizado. He estado haciendo un ejercicio brutal estos días, tengo la mente muy fría y estoy muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila”, aseguró.

Además, le dijo a la soltera que esperaba que Naomi no le echara en cara el beso que compartieron, si ella había cruzado la línea con Napoli. “Estoy preparado. Aunque me veas frágil, creo que ahora si veo unas imágenes de Naomi haciendo el amor con otra persona que no soy yo, no voy ni a llorar. Es algo que rompería todo. Puedes tener conexión, puedes tener feeling, puedes dejarte llevar, pero el sexo son palabras mayores”, sostuvo.

Adrián se mete al mar a llorar por Naomi

La tranquilidad con la que Adrián llegó a la hoguera se esfumó tan solo con ver las primeras imágenes. Napoli y Naomi se besaron tras la pasada hoguera, cuando ella descubrió la infidelidad de su pareja con Keyla.

“De verdad que me quiero tirar al mar, me siento ridículo y me siento un panoli. Porque yo he confiado en ella hasta el final y eso lleva velocidad de crucero”, mencionó. Pero todo se salió de control cuando vio las imágenes de ellos en la cama.

Ante esto, el joven abandonó la hoguera rompiendo en llanto: “Me piro, no quiero ver esto. Me piro a mi p*** casa, que le den por culo. Que asco, tío. Se ha olvidado de mí”, dijo antes de dirigirse al mar y dejar que las olas lo golpeen.