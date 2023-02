‘La isla de las tentaciones’: Keyla le reveló a sus compañeros que es una mujer trans

La última gala de La isla de las tentaciones sorprendió a los espectadores. En esta emisión del reality, se vivieron momentos emotivos y otros sorpresivos. Uno de estos últimos fue la confesión de Keyla sobre su identidad de género.

Keyla confesó que es una mujer trans

La producción del reality mostró el momento en el que Keyla reveló un aspecto privado de su vida. En las imágenes, se puede ver que sus demás compañeros están alrededor de la piscina y ella les pide su atención para comunicarles una noticia.

Lo primero que dijo Keyla fue que se sentía orgullosa de ser una mujer trans y que no iba a permitir que nadie le malogre su trabajo. “Soy una mujer trans, soy una mujer de la 'm' a la 'r', y nada ni nadie me va a tirar abajo. Estoy orgullosa de estar aquí, por eso he venido, para abrir camino”, expresó la concursante.

Luego de esto, la integrante de La isla de las tentaciones confesó que tuvo miedo antes de ingresar al reality, pero gracias al apoyo de sus padres aceptó la propuesta. “Tenía muchísimo miedo antes de entrar a la isla. Fui gracias al apoyo de mis padres. Mis compañeros siempre me trataron súper bien. No me esperaba que cinco chicos tan diferentes se pusieran en mi piel, al menos por un momento, y les diera exactamente igual”, agregó.

Les dejó un mensaje a sus detractores

Por último, Keyla les dejó un mensaje a sus detractores. “Quiero decirles a todas las personas que me han dicho brutalidades que estoy aquí, y que nadie me va a parar”, señaló.

Por último, Sandra Barneda habló con las cámaras del programa para expresar cómo sintió la confesión de Keyla. “Lo viví con cierta duda y al verlo me enorgullecí de que lo trataran con toda la naturalidad. Hay que seguir abriendo caminos, qué bien que estés y hayas estado en el programa”, señaló.