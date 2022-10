‘La isla de las tentaciones’: Álvaro y Claudia se lucen acaramelados y se llaman con apodos cariñosos

Tras la llegada de Álvaro Boix a la Villa Playa, Claudia Martínez es una de las participantes que ha dado más qué hablar en las últimas semanas. En primer lugar, por haber salido con varios chicos del reality antes de comenzar el programa y por lo diferente que es a su actual pareja, Javi Redondo.

Antes de que el exnovio de Laura apareciera en el programa, Claudia no mostraba interés por ninguno de los solteros. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Álvaro e incluso se podría considerar como si hubiera sido un “amor a primera vista”.

La química entre ambos fue evidente desde el minuto uno, por lo que aprovecharon en preguntarle a la influencer qué era lo que verdaderamente pasaba entre ellos.

“Físicamente no, físicamente mi tipo es Hugo o el otro Álvaro. Pero de actitud me parece interesante. Está pendiente todo el rato, pero no en plan pesado”, respondió Claudia ante la pregunta de dos de sus compañeras.

La cosa se va poniendo intensa

Durante la última fiesta, Álvaro y Claudia se la pasaron toda la noche juntos bailando y disfrutando. Sin embargo, de un momento a otro, la joven desapareció y el alicantino comenzó a buscarla desesperadamente soltando una frase que dejó boquiabierto a más de uno: “¿Dónde está mi niña?”. Luego de encontrarla, siguieron disfrutando de la celebración.

Al día siguiente, mientras tomaban sol juntos frente a la piscina, Álvaro se animó a lanzarle una indirecta que dejó sorprendida a Claudia luego de que ella le preguntara si se estaba quemando: “Contigo me quemaría yo”, a lo que Martínez le responde “No seas malo que me quedo sin novio”. Cabe resaltar que este es uno de los tantos momentos de complicidad que ha empezado a haber entre los participantes.