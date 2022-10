'La isla de las tentaciones': Laura y Adrián se dan una nueva oportunidad

Cuando parecía que la relación de Adrián y Laura se había enfriado luego de las declaraciones de ambos protagonistas, un nuevo giro en su historia de amor tuvo lugar en La isla de las tentaciones.

La pareja fue captada muy cariñosa en el jacuzzi donde, al parecer, dejaron atrás los problemas que los distanciaron.

'La isla de las tentaciones': la polémica entre Laura y Adrián

Laura fue la primera concursante en caer en la tentación. La joven besó a Adrián luego de haber visto a su novio Mario en situaciones comprometedoras con otras chicas de La Isla de las Tentaciones.

La química entre ambos protagonistas era innegable y Laura no se arrepentió de nada. Sin embargo, la llegada de Álvaro Boix como nuevo tentador VIP alborotó a todos.

Laura confesó que había tenido un ‘desliz’ con Boix cuando aún estaba con Mario.

“Era nuestro mejor momento (con Mario), pero los problemas y las discusiones no han dejado de estar. Mario sabe que estuve con Álvaro, sabe que él estuvo en nuestra casa. No quiso preguntarme nada, no sé si se lo imaginaba, entonces, yo tampoco comenté nada”, comentó Laura en ese momento.

A enterarse de esa situación, Adrián tuvo un duro comentario hacia ella: “Creía que tenía otros principios”, alegó.

Pese a que después se disculpó, Laura y Adrián parecían distanciados.

“¿Sigues a gusto con Adri o te estás agobiando?”, le consultó Sara a lo que ella respondió que le gustaría que su pareja fuera así.

Laura y Adrián en el jacuzzi

Laura concedió su segunda cita a Adrián, pero el momento más candente de ambos fue cuando fueron captados por las cámaras de La isla de las tentaciones en la jaccuzi. La pareja no se cohibió y se dejaron llevar una vez.

“Lo que siento es que tengo unas ganas increíbles. Y cada día más”, señalaba Adrián luego de haberse besado intensamente.