‘La isla de las tentaciones’: así fue la fuga de Javi hacia la villa en busca de Claudia

Lo que se había anunciado desde hace varios días, hoy se pudo ver con más detalles en La isla de las tentaciones. Salieron a la luz las imágenes de la fuga que protagonizó Javi hacia la villa donde se encontraba Claudia.

Imágenes de la fuga de Javi

Cuando llegó el momento de estar en la hoguera, Sandra Barneda le preguntó a Javi cómo es que se ha sentido estos días a lo que él respondió: "Se me está haciendo muy cuesta arriba esto. La veo en los vídeos y solo quiero atravesar la pantalla para abrazarla".

Lee también: ‘La isla de las tentaciones’: televidentes aseguran que discusión entre Laura y Mario fue armada

Durante este momento, a Javi le mostraron unas imágenes en donde Claudia confesaba lo incómoda que estaba con él: "Necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder".

Hasta ahí todo iba bien, Javi indicó que haría lo que ella le estaba pidiendo y que trataría de integrarse más al resto. Sin embargo, la situación se pone intensa para él cuando comenzó a ver el resto de las imágenes en donde se muestra a Claudia y a Álvaro en una situación bastante comprometedora.

Lee también: ‘La isla de las tentaciones’: Sara regresa al programa y se revela la identidad de una tramposa

De esta manera, Javi se le vio frustrado con las manos en la cara sin saber qué hacer, por lo que pidió irse. "Quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco", indicó. Se le notó bastante ansioso y fuera de sí y tomó la decisión de ir corriendo por la playa para ver a Claudia en la villa en donde se encontraba con el resto.

La producción activó un protocolo de seguridad

El equipo de producción del reality sabía de qué esto podía pasar y activó un protocolo de seguridad para que no tuviera contacto con Claudia y las demás chicas. Un momento bastante tenso que ha dejado mucho de qué hablar en redes sociales.

¡ESTOY LLORANDO! Las chicas corriendo al llegar Javi, como si del asesino de Texas se tratara HAHAHAHA#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/6kTv2YyruX — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 3, 2022