'La isla de las tentaciones’: Claudia le da una oportunidad a Javi

Javi y Claudia decidieron darse una oportunidad e irse de la villa juntos para retomar su relación. Durante la hoguera en La isla de las tentaciones la pareja se sinceró sobre todo el drama que habían vivido desde la llegada de Álvaro Boixx a sus vidas.

'La isla de las tentaciones’: Javi y Claudia se enfrentan

Javi acudió a la hoguera muy nervioso pensando que Claudia decidiría no verlo nunca más. Sin embargo, al ver a la joven llegar se puso muy contento, aunque también aprovechó la oportunidad para recriminarle las situaciones que vivieron.

“Ahora la veo y veo a la mujer de mi vida, pero veo que me ha hecho daño. Mi cabeza no lo entiende porque yo nunca le podría haber hecho daño a ella ¿Por qué me has hecho esto a mí?, le preguntó.

La pareja decidió ir a La isla de las tentaciones para que Javi superara su dependencia emocional hacia Claudia, pero todo se complicó cuando el joven irrumpió la villa creyendo que Claudia se había besado con Álvaro.

Esto debilitó su relación y provocó un mayor acercamiento entre Claudia y Boixx provocando que con los días estos terminen juntos.

Claudia decide darle otra oportunidad a Javi

Claudia le reveló a Javi que pese al mal concepto que tenía de Álvaro había encontrado cosas en él que no tenía en su relación.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Javi se enteró ambos habían dormido juntos. La noticia dejó en shock a Javi quien creyó que Claudia lo dejaría para siempre. Sin embargo, la joven decidió darle otra oportunidad.

"Yo lo miro y le quiero tantísimo. Aquí, a pesar de todo, he aprendido que tengo una suerte increíble de tener un chico que solo tiene ojos para mí y que me cuida a pesar de que a veces no me quiere bien. Yo confío en que cambie porque no quiero tener que dejarlo para que se dé cuenta. Javi, te juro que es la última. Quiero estar con él pero quiero estar con mi Javi", confesó la participante en La isla de las tentaciones.

