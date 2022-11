'La isla de las tentaciones': Hugo Paz opinó respecto a la relación de Tania y Samu

Se siguen viviendo momentos intensos en la La isla de las tentaciones. En los últimos programas, vimos como Tania caía ante Hugo Paz, por lo que Samuel terminó muy afectado con la noticia. Sin embargo, el tentador se pronunció respecto al tema y quiso expresarse sobre la pareja de la participante.

Luego de ver como Samu estaba actuando un poco extraño con una de las amigas de Tania, la participante no pudo ver con los mismos ojos a su novio.









Hugo hace su jugada

Samuel y Tania decidieron participar en La isla de las tentaciones debido a que ella desconfiaba de él. Hasta que llegó un momento clave dentro del programa donde puso en duda su actual relación, por lo que ya parece que no lo quiere ver más.

Todo inició cuando estaban en la villa con un grupo de amigos, pero la mujer notaba que Samu se estaba comportando algo raro con una de sus amigas. Luego de unas horas, el chico se fue a un lugar donde no podían verlos, aunque al día siguiente Tania se había enterado de todo.

"Me vino mi mejor amiga llorando, diciéndome que le dijo que le ponía un montón, que era la más guapa... Si mi amiga le hubiera seguido el rollo, habría habido algo", contó.

Es entonces que Hugo Paz decidió escucharla mientras estaban sentados en el sofá y le expresó su punto de vista sobre Samu. "Si yo le meto caña a la mejor amiga de mi novia, estoy pensando una p*** m***** en mi novia. Estoy demostrando que no estoy enamorado o que me da igual mi novia... Eso no es amor", señaló el tentador.

Debido al estado complicado en el que se encuentra la relación de los dos participantes, Hugo espera que, si se logran separar, Tania le brinde una oportunidad.