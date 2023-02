‘La isla de las tentaciones 6’: Naomi habla sobre la infidelidad de Adrián

Naomi Asensi, una de las protagonistas de la sexta temporada de La isla de las tentaciones, llegó al set para hablar sobre la infidelidad de Adrián con Keyla, quienes se besaron en el último capítulo emitido.

Naomi cree que a Adrián no le gusta Keyla

Durante el Debate de las tentaciones, la participante volvió a ver las imágenes del beso entre su pareja y Keyla.

“Me ha dado como agonía escucharlos comer caracoles”, comentó, haciendo reír a los presentes en el set. Tras esto, confesó sus verdaderos sentimientos: “Me duele porque para mí un beso era imperdonable, cuando lo vi en la hoguera es el momento más duro que he vivido en mi vida”.

A pesar del mal momento, Naomi aseguró que cree que Adrián besó a la soltera porque quería sentirse bien, pero aseguró que no le gustaba realmente porque nunca tuvo esa actitud con ella mientras eran pareja.

Naomi habla sobre su reacción en la hoguera

La joven valenciana recordó el difícil momento que vivió durante la hoguera, programa que se transmitirá el próximo lunes. Hasta el momento, se ha compartido un avance sobre su reacción al beso de Adrián y Keyla.

“Iba preparada porque sabía lo que iba a ver, yo hacía mis cálculos, pero en el fondo no. Me autoconvencía de que iba a verlo para que me doliera menos, pero creía que no era capaz”, comentó Naomi.

A pesar de la preparación, Naomi aceptó que fue duro ver las imágenes. “Sentí que se me había roto el corazón a mil pedazos, yo con todas mis exparejas he sido yo la que he dejado la relación o mutuo acuerdo, nunca me habían roto el corazón, fue muy heavy, lo pasé muy mal”, expresó la participante.