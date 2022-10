‘La isla de las tentaciones’: Manuel descubre las críticas de sus compañeros luego de su expulsión

Manuel fue el primer eliminado de La isla de las tentaciones junto a su novia Sara. El grupo de las chicas decidió que la pareja abandonara la villa para que pueda entrar la nueva pareja conformada por Cristian y Ana.

¿Qué opinaban los participantes de Manuel?

Manuel llegó al set del programa para responder todas las preguntas y para hablar sobre su experiencia en el reality. Sandra Barneda le mostró el repaso de su participación y algunos videos de lo que pensaban sus excompañeros de él.

“Manu está llevando esta experiencia muy a su forma”, comentó Mario. “Es muy frío, mantiene mucho las distancias y siempre está midiendo cada palabra, debería soltarse más. Encajo más con Samu o con Javi”, agregó.

Por su parte, Samu coincidió con la opinión de Mario y aseguró que su compañero no se sentía cómodo y no se habían acercado: “Él no estaba a gusto o no se sentía bien y me alegro de que se vaya porque en el fondo es lo que quería”

Manuel y Sara fueron los primeros eliminados

Como se recuerda, el pasado jueves se eligió a la primera pareja eliminada. Los elegidos fueron Manuel y Sara, quienes darán paso a la nueva pareja de Ana y Cristian. Fueron las chicas quienes eligieron a Sara para que abandonara el reality de Telecinco, pues muchas coincidían que la estaba pasando mal y no era el lugar indicado para poner a prueba su relación con Manuel.

“Sienten que a nuestra relación no le hace falta esto. Yo no me he integrado como ellas y no he tenido una conexión con nadie”, explicó Sara a su pareja durante su última hoguera. Él asintió: “A mí me ha pasado más o menos lo mismo”.