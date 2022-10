‘La isla de las tentaciones’: Hugo Paz se le declara a Tania Déniz

Nuevas confesiones sorprendieron a más de uno en La isla de las tentaciones. Tania, quien dijo estar muy enamorada de su novio Samuel, no puede negar su atracción hacia Hugo Paz. Su conexión con el tentador VIP fue instantánea desde que llegó a la villa y ahora están cada vez más cerca.

Hugo Paz y Tania más juntos que nunca

Días atrás, Tania le confesó a Hugo que se sentía muy atraída hacia él. “Soy sincera, obviamente me gustas. Quiero a mi pareja, pero tú también me gustas. Algo que nunca me había pasado. Es complicado”, mencionó.

La tinerfeña aseguró que sus acercamientos la hacían sentir débil, pero le hacía sentir bien y no podía alejarse, aunque todavía pensara en su pareja. Finalmente, reconoció que no sabía lo que quería ni lo que sentía en ese momento.

Ambos se han mantenido unidos y han formado una relación en la que tienen mayor confianza, pues ya se hablan con apodos cariñosos como “cotufita” y “osito amoroso”. Asimismo, compartieron momentos íntimos como un masaje en la piscina y se acostaron juntos en el sofá.

Hugo Paz se le declara a Tania

La relación entre Hugo y Tania ha crecido rápidamente, tanto que el tentador VIP dio un paso hacia adelante para declarar sus sentimientos, asegurando que había algo especial entre ellos.

“Cada día que pasa me lleva la tentación… Cada vez me cuesta más resistirme”, dijo y ella soltó algunas risas. “Tú sientes lo mismo que yo, ¿verdad?”, preguntó.

Sin embargo, ella no respondió y él continuó: “Me gusta cómo te ríes, me gusta cómo me miras… Hay algo que parece que estamos conectados. Creo, si no me equivoco, que hay algo especial. Cada vez siento más atracción, siento que me gustas más como persona, que me pareces una chica más increíble”.

Incluso, llegó a proponerle que se fuera con él a Cádiz. Sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba. “Salga o no salga con Samu. Has estado conmigo aquí siempre”, respondió Tania.