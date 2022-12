'La isla de las tentaciones': María de los Ángeles explica por que fue tan dura con Ana

En el último debate del programa La isla de las tentaciones, María de los Ángeles fue invitada para que pueda hablar sobre su relación con Cristian, además de la actitud que mostró con sus ataques a Ana en la hoguera de los solteros.

La tentadora salió para defenderse luego de lo ocurrido, pues la han criticado mucho todos lados. De igual forma cuestionó a la joven administradora de 23 años por dudar sobre sus valores.

Salió para defenderse

Luego de lo ocurrido en la última hoguera de los solteros en La isla de las tentaciones, la producción del programa decidió que era un buen momento para debatir sobre los hechos vistos en la playa. Por esa razón invitaron a María de los Ángeles para que charle con los colaboradores.

La malagueña contó que ha recibido muchas críticas por su actitud con Ana Molina en la hoguera de solteros, donde ingresó con mucha fuerza y terminó atacándola. Según ella, la novia de Cristian la estaba 'desvalorizando desde la primera hoguera', algo que no le gusto para nada.

"Me afecta que se hable sobre mis valores porque nadie me conoce", agregó. María de los Ángeles opina que tal vez la puedan cuestionar por su actuación en el reality show, pero no por otros motivos ya que la conocen lo suficiente.

De igual manera, la comunicadora social de 23 años confesó que se sintió molesta cuando Ana hizo referencia a su capacidad de usar el motopico o de hacerle el bocadillo a Cristian. "Hacer cosas de casa no caracteriza a una mujer", dijo mientras era aplaudida por Anabel Pantoja.