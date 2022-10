‘La isla de las tentaciones’: Paola se siente traicionada por su novio

Paola se tuvo que enfrentar a uno de los momentos más difíciles en La isla de las tentaciones luego de ver el preciso momento en que Andreu, su novio, estaba coqueteando con una de las solteras del programa. Además, no dudó en cantarle para, rompiendo el corazón de Paola.

Paola no pudo con la situación

Luego de que Sandra Barneda le enseñará las reveladoras imágenes a Paola, la joven no pudo con la situación y aseguró que se sentía muy molesta y triste. "Estoy enfadada y triste, porque parece que está pensando con otra cosa".

No obstante, en uno de los videos se puede escuchar cuando Andreu le dice a su cita para ir a la cama, algo que desconsoló aún más a su pareja. "¡Vamos a la cama! Yo creo que es momento de...".

Tras ello, sus compañeras trataron de tranquilizarla, pero no lo consiguieron porque la producción cortó la grabación justo en el momento en el que se revelaría si Andreu durmió junto a la soltera.

Asimismo, Paola señaló que extraña mucho a su novio y le duele que la distancia haya generado que él esté con otras personas. "Le echo mucho de menos y me duele ver esa actitud de él, porque me hace replantearme los sentimientos que tiene hacia mí, y que se deje llevar de esta manera, me da mucho miedo".

¿Quién es Paola Monzani?

Paola Monzani es una joven de 26 años que mantiene una relación amorosa con Andreu Martorell, compositor y cantautor. Ambos son parte La isla de las tentaciones; sin embargo, no todo ha sido color de rosas para la joven pareja.

Al inicio todo iba de viento en popa, pero con el paso de los episodios Paola comenzó a mostrar inseguridades y esto comenzó a sofocar al joven artista. A pesar de las continuas discusiones por diversos motivos, ambos creen que la relación si tiene futuro.