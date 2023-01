‘La isla de las tentaciones’: Sandra Barneda revela quién es el participante más farsante del programa

Sandra Barneda sorprendió a los participantes tras develar quién es el concursante más farsante de La isla de las tentaciones. La conductora de televisión quien vivió una larga temporada con las parejas fue testigo de momentos de tensión y amor entre cada una de ellas. Sin embargo, recientemente confesó que uno de los chicos logró engañarla categóricamente.

Sandra Barneda confesó quién es el más farsante de ‘La isla de las tentaciones’

La presentadora dio sus impresiones sobre la última edición de La isla de las tentaciones y señaló que hubo un participante que logró engañarla. Se trata de Javi, quien sería un digno caso de estudio, ya que embaucó a todos con sus mentiras.

El concursante mintió en todo y hasta se desconoce qué datos de los que dio sobre él y su vida son ciertos. Y es que, durante una de las ediciones indicó que tenía 25 años cuando en realidad tiene 28 años.

Desde el inicio del programa, Barneda se mostró conmovida por la aparente fragilidad de Javi y su supuesta dependencia emocional hacia Claudia, etc. En más de una ocasión Sandra lo consoló y hasta sufrió con su pena, por lo cual ahora se siente engañada.

‘La isla de las tentaciones’: Comentaristas arrepentidos por haberse dejado engañar

El caso de la mentira de Javi con su edad, así como otras cosas que aparentaba fue lo que sorprendió a la propia organización de La isla de las tentaciones.

Sandra Barneda fue una de ellas y lamentó toda la sarta de mentiras que dijo. Asimismo, Terelu Campos también se arrepintió de haber sacado cara por el muchacho.

"Me siento ridícula por haberme partido la cara por ti", indicó.

Asimismo, Claudia también enterró por completo a su ex.

“Me siento engañada porque he estado con una persona que no sé quién es. Llevo dos años pensando que tiene una edad y resulta que tiene otra. Se ha sentado en mi casa por su cumpleaños y ha soplado unas velas que no correspondían a su edad”, aseveró.