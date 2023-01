‘La isla de las tentaciones’: Cristian le pide perdón a Ana por haberla engañado

Ana y Cristian se volvieron a encontrar en el debate final de La isla de las tentaciones. Como se recuerda, Ana decidió irse sola de la isla, pero al llegar a España ambos intentaron retomar la relación. Sin embargo, esto no ha terminado bien y Cristian reconoció todos sus errores antes de pedirle perdón a la murciana.

Cristian le pide perdón a Ana

Por su parte, Ana no dudó en afirmar que su ex no la quería realmente y reprochar todo el daño que le hizo. “Me has engañado todo el paso, realmente tú no me querías, no estabas enamorado, pero el daño que me has hecho no me lo merecía”, empezó diciendo.

Cristian aceptó que se apresuró al empezar una relación y le ha pedido perdón a ella y a todas las chicas que lastimó. “No te quería como yo pensaba y es verdad todo lo que dices. Tú sabes bien que salía de una relación muy mala y en vez de sanarme yo me eché novia y esas consecuencias las han pagado las parejas con las que he estado y está mal. Te pido perdón a ti y a todas las chicas a las que he hecho daño”, mencionó el motero.

Cristian admite haber sido infiel

Marta Peñate le preguntó directamente a Cristian si había tenido contacto con otras chicas mientras estaba con Ana, algo que finalmente terminó reconociendo para enfado de su ex novia. “He llegado a pensar que el problema era mío, me has llevado a terapia y tú te estabas liando con otra tía”, le reprochó.

El participante confesó que estaba intentando cambiar y que no tendría pareja hasta que se sintiera listo, pues terminaría de igual manera. Esta aseveración, terminó por romper a Ana: “Lo que me da rabia es que me haya utilizado a mi para darte cuenta tú que tienes que estar solo. Tienes que ver mi sufrimiento y el de mi gente para que te des cuenta de que tienes que estar solo”.

Cristian volvió a pedirle disculpas, asegurando que ahora prefiere estar solo y que por eso no se acercó a María de los Ángeles. Algo que no le cayó muy bien a la murciana, quien terminó por pedirle que la deja hacer su vida. “Tampoco me has soltado, estoy dolida porque sabias el daño que me estabas haciendo. Me he machado mucho”, sostuvo.

