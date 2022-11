'La isla de las tentaciones': Sandra Barneda se sorprende al escuchar las explicaciones de Cristian tras engañar a Ana

Las cosas se pusieron tensas en La isla de las tentaciones. En el más reciente programa, Ana Nicolás y Cristian López hablaron sobre sus acciones con María de los Ángeles que no solo dejó boquiabierta a su novia, sino también a la conductora del show.

En las últimas semanas, muchas parejas vivieron momentos difíciles en La isla de las tentaciones. Una de ellas fue la de Ana Nicolás y Cristian López, debido a que el hombre de 28 años cayó en los encantos de María de los Ángeles.

Lee también: 'La isla de las tentaciones': Paola está preocupada por una posible infidelidad de Andreu.

Por esa razón, la producción del programa acordó que era necesario una 'hoguera de emergencia'. El primero en llegar fue el camarero de Murcia. Cuando apareció, Sandra Barneda explicó que la hoguera no sería como las anteriores, pues no habría un confrontamiento. Más bien, sería una charla donde los novios iban a aclarar sus diferencias.

"Yo sabía que esto podía llegar a pasar. No entiendo cómo me pinta así, si al final yo me había dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal, pero tampoco he llegado la sangre al río como para que se ponga así", declaró López cuando vio las imágenes del intento de la huida de su novia.

Lee también: Paralizaron el programa ‘La isla de las tentaciones’ por “medidas extremas”

La conductora no podía creer lo que estaba escuchando, por lo que sus expresiones y gestos ante las palabras del participante eran muy poco convincentes. Mientras Cristian seguía insistiendo con sus justificaciones, Ana parecía irritada con él.

Sandra se quedó callada cuando los dos concursantes seguían discutiendo, pero su cara posiblemente decía que todo lo que estaba diciendo el murciano eran solo excusas.