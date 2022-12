‘La isla de las tentaciones’: Tania abandonó la hoguera al ver a Samuel cayendo en la tentación con Elena

En una nueva hoguera de La isla de las tentaciones, Tania quedó en shock con las imágenes de Samuel cayendo en la tentación con una de las solteras. La participante no pudo creer que su novio le haya sido infiel y abandonó la hoguera muy molesta.

Lee también: Hugo Paz a Tania en 'La isla de las tentaciones': “Cada vez soy más feliz contigo”

Tania vió imágenes de la noche de pasión de Samuel

Tania pudo reaccionar a nuevas imágenes de Samu acercándose primero a Elena y luego a Jessica. No obstante, el canario volvió a acercarse a la primera y compartieron un apasionado beso.

“Esto es la oca en oca y tiro porque me toca. Ve que estoy sintiendo algo por una persona y está jodido, y él lo muestra así. Cada día me siento más fuerte y mejor porque veo esto y digo no quiero esto en mi vida”, comentó Tania al ver las imágenes.

“Estoy enfadada, decepcionada, me da asco. Lo que yo tengo con Hugo es diferente, no es calentón. Es la primera persona que lo veo y me lo creo. No esperaba que Samu actuara así porque no lo está sintiendo”, aseguró Tania.

Lo que Tania no esperaba es que Samu cruzara los límites con Elena y se dejara llevar por la pasión debajo de las sábanas. “¿Lo están haciendo? Me cago en la p***. ¡Qué asco, qué asco!”, gritó antes de levantarse y retirarse muy enojada.

Samuel y Elena se besan

Telecinco

Samu cae en la tentación con Elena

Tras ver las imágenes de Tania cayendo en la tentación con Hugo Paz, Samu decidió acercarse a las solteras que más le gustaban, Elena y Jessica. Finalmente, se dejó llevar y besó apasionadamente a Elena.

Lee también: ‘La isla de las tentaciones’: Nuevo avance reveló que Samuel besó a Elena

Aunque al principió dijo estar más encantado por Jessica, pues le agobiaba tener a Elena todo el tiempo cerca de él. El canario volvió a acercarse a Elena y ambos han protagonizado un momento apasionado en la piscina y luego en la cama.