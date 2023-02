‘La resistencia’: Blon sorprendió a los televidentes con su curiosa habilidad

La resistencia recibió a dos representantes españoles de las batallas de los gallos, Blon y Tirpa. Los raperos no solo mostraron su lado más juguetón en una entrevista con David Broncano, sino, además, revelaron otras de sus curiosas habilidades.

Blon revela su extraña habilidad con los genitales

Uno de los momentos más sorprendentes y extraños en el programa, se dio cuando Blon confesó ante Broncano y Tirpe que era un experto en ‘papitoflexia’ o hacer marionetas con los genitales.

De acuerdo con el rapero, podía hacer la hamburguesa, un reloj o el logo antiguo de Antena 3. “Ya a nivel anatómico me flipa porque tienes que tener el p… como una mano loca. Ya no quiero hacer nada en la vida que no sea esto”, mencionó David Broncano.

Además, Tirpe confesó que todos los freestylers tenían conocimiento de las habilidades del catalán. Por su parte, Blon aseguró que podría mostrar su habilidad de un ‘Onlyfans de figuras’.

Imagino que el fandom sabrá esto de la PAPITOFLEXIA de sobra pero nos hemos quedado todos flipando jaja Tienes que venirte un día solo para enseñarnos 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗟𝗢𝗝, @blonstark#LaResistencia @Tirpa_dm7 pic.twitter.com/8YjmgCrclK — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

La edad de los freestylers

Durante la entrevista, los raperos comentaron más sobre el freestyle. Si bien ambos coincidieron en que no había una edad para dejarlo, no se veían con más de 50 años enfrentándose a otros raperos más jóvenes.

Por otro lado, también hablaron sobre Invert, uno de los raperos con más edad y que fue vacilado en La resistencia por su calvicie. No obstante, logró hacerse un implante de cabello gracias a la promoción del programa.

“Lo consiguió aquí. Tiró la cuña, le escribió la clínica y le pusieron pelo”, contó Blon. “Yo seré un calvo digno”, añadió el catalán.