La Uchulú confesó que se enfrentó a acosador: "Conversé con él y todo quedó ahí"

En un reciente programa de Magaly Medina, La Uchulú confesó que fue acosada por un sujeto y ella decidió encararlo.

Lee también: Uchulú lanza su propia versión de la canción de Shakira: “Para *** como tú”

La artista prefirió no revelar el nombre del individuo, aunque todo terminó sin mayores complicaciones.

Habló sobre los tocamientos indebidos

La influencer comentó hace unas semanas que sufrió un ataque durante una de las grabaciones de El reventonazo de la chola. Días después, La Uchulú hizo una transmisión en TikTok donde se retractó, pero se generó una enorme controversia en las redes y la farándula.

Ante ello, Magaly Medina decidió invitarla para que pueda hablar sobre el tema. La artista aclaró que enfrentó a su acosador. "Me acerqué a la persona y conversé con él, con esa persona y todo quedó ahí, más nada. Yo nunca voy a actuar con agresión, con otra agresión, yo palabra con palabra", dijo la tiktoker.

Más acerca de su denuncia

La Uchulú aseguró que no quería generar más polémica acerca de aquel episodio en América Televisión. "Como yo estaba en el programa de la Chola Chabuca, yo trabajaba de forma bonita, no me gusta pelearme con nadie. Me acerqué a la persona y lo resolvimos, lo dejamos ahí", explicó la influencer

Lee también: Magaly Medina opinó sobre la salida de Melissa Paredes de 'Préndete': "A ella la sacó el público".

De igual manera, nunca quiso revelar el nombre de la persona que le dio un 'manotazo'. En redes sociales, diversos usuarios especularon que sería el cantante Tony Rosado. "Yo en mis vivos cuento todo tipo de anécdotas y alguien grabó esa parte, la subió y puso un título que generó polémica. Yo con el señor no he tenido mucha comunicación, yo no he dicho nombres, solo dije una anécdota que me pasó y luego la gente sacó nombres", comentó la famosa.

Finalmente, acotó que no le importan los comentarios del cantante. "Me sentí incómoda por todo lo que se ha armado, yo quiero que me conozcan por lo que yo puedo hacer o estoy haciendo. Lo que me incomodó el asunto, es que dijeron que yo hice una denuncia pública, yo lo veo diferente, en realidad", declaró la artista.

Cabe recordar que Tony Rosado rechazó estar involucrado en el tema de La Uchulu. "No saben cómo hacer noticia. Esos ma... de m... Es mentira todo eso", señaló a América hoy.