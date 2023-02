Uchulú lanza su propia versión de la canción de Shakira: “Para *** como tú”

Shakira causó polémica tras el lanzamiento de ‘Music Sessions #53’ junto al productor argentino Bizarrap. Y es que, la colombiana no dejó pasar la oportunidad para lanzar indirectas a su expareja Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía.

Luego del éxito de ‘Pa’ tipos como tú’, algunos artistas crearon su propia versión del tema. Uno de ellos fue la popular ‘Uchulú’, quien sorprendió a sus seguidores al publicar su canción en Youtube.

‘La Uchulú’ estrena su tiradera al estilo Shakira

La pucallpina protagonizó el video bajo el nombre de ‘Uchikira’ y el productor fue reemplazado como ‘Pizarra’. Fiel estilo, la humorista interpretó ‘Pa’ chipis como tú’, en el que hace referencia al poco atributo de los hombres.

Las líneas icónicas de Shakira como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “Una loba como yo no está pa' tipos como tú”, fueron reemplazadas en el coro por “Las 'pishcotas' ya no lloran, las 'pishcotas' facturan” y “Una 'huambra' como yo no está pa' 'chipis' como tú”.

La reacción de los usuarios

La parodia de ‘La Uchulú’ ya es tendencia en la plataforma, pues ha superado los 116 mil visualizaciones y alcanzó más de 7 mil ‘me gusta’. Asimismo, cientos de usuarios reaccionaron al tema y dejaron divertidos comentarios.

“Me encanto, la letra para los ex con surisito”, “Te pasaste con esta canción Uchulú”, “Rumbo a los Grammys”, “La versión selva siempre será lo mejor”, “Solo imagínense a Shakira cantandole eso a Piqué”, “Desde ahora mi canción favorita”, comentaron los seguidores de la humorista.