'La voz España 2022': ¿quienés son los cuatro finalistas del reality?

Este viernes se llevó a cabo la semifinal de La voz España 2022, uno de los realities de canto más importantes de Europa. De los ocho semifinalistas que quedaron en competición, cuatro fueron elegidos por la audiencia: Ana González, Javier Crespo, Génesis de Jesús y Sergio del Boccio, dejando al coach Pablo López sin ningún representante en la Gran Final.

A continuación, te decimos quiénes son los finalistas y a qué equipo representan.

Team Laura Pausini: Ana González y Sergio del Boccio son los finalistas

A pesar de que en la semifinal ya no había equipos, la cantante italiana vio como dos de tus talentos se han metido a la Gran Final de La voz España 2022. Estamos hablando de Ana González, quien mostró su talento en el flamenco al interpretar ‘Pena, penita, pena’ de Lola Flores, y de Sergio del Boccio, quien interpretó ‘Angels’ de Robbie Williams en español.

Team Luis Fonsi: Génesis de Jesús a la final

Génesis de Jesús logró hipnotizar al público con su impecable versión del tema ‘Gravity’ de John Mayer. Su entrenador, Luis Fonsi, no dejó de sonreír al ver a su único talento clasificar a la Gran Final.

Team Antonio Orozco: Javier Crespo a la final

Por último, Javier Crespo se clasificó a la Gran Final La voz España 2022 luego de interpretar una versión propia de ‘Tusa’ de Karol G. Al enterarse de la noticia, Antonio Orozco saltó de alegría con la decisión del público.

Tras conocerse a los finalistas, Pablo López se convirtió en el único coach que no tiene talentos para el último programa. “Solo me queda disfrutar de ellos lo que queda”, indicó luego de ver como Javier Santacruz y Ana Corbel no llegaron a la final.