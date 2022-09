'La Voz Senior Colombia': participante sorprende tocando tres instrumentos

La voz senior Colombia está cada vez más interesante. En la edición de este viernes 24 de septiembre, se presentó un concursante que -simplemente- dejó anonadados a los entrenadores por su capacidad para toca tres instrumentos a la vez. Su historia sorprendió a más de uno y ya es uno de los favoritos del concurso de canto.

Jesús, el hombre que sorprendió a todos



En el más reciente episodio se presentó Jesús Antonio Patiño López (76), quien llegó al Diamante tocando tres instrumentos diferentes, además de cantar.

Patiño interpretó "La mula Rucia" de Lorenzo Herrera. Después de su show, indicó que eligió esta canción porque “ha sido éxito en todo Colombia". Además, aseguró que era conocido Tres en Uno, ya que era capaz de tocar tres instrumentos: la armónica, la guacharaca y las maracas.

Tras ello, Andrés Cepeda, uno de los entrenadores, felicitó al hombre de 76 años y le dijo que "no necesitaba orquesta y que se acompaña solo divinamente. Ante ello, Jesús Antonio respondió lo siguiente: "Yo les voy a enseñar a tocar estos instrumentos. Ustedes son tres y pueden tocar cada uno de estos".

Ante la invitación, Andrés Cepeda, Kanny García y Nacho se pararon y acompañaron a Patiño a tocar la canción "Grito vagabundo" de Guillermo Buitrago.

La historia de Jesús Patiño

Jesús, al igual que todos los participantes de La voz senior Colombia, también tiene una historia marcada de alegrías y tristezas. En el Diamante comentó que tiene cuatro hijos, pero el mayor perdió la vida tras un intento de robo.

“Mi esposita me dio cuatro embarazos, tres hijos hombres y una bebé. El mayor de 28 años me lo ultimaron por robarle una moto. Era un 29 de diciembre, yo estaba dando una fiesta y allí me llegó la noticia, tenía más de 10 millones de pesos en compromisos para la Feria de Manizales, porque allá, ¿quién no me quiere?””, recordó Jesús, visiblemente conmovido.