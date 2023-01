Laura Pausini celebrará 30 años de vida artística en Sevilla y Venecia

Laura Pausini es una de las cantantes más reconocidas en todo el mundo, pues sus canciones han marcado a millones de personas generación tras generación. Es por eso que para festejar sus 30 años de vida artística, la artista ha decidido celebrarlo por todo lo alto con dos espectaculares conciertos.

Laura Pausini celebrará sus 30 años de carrera musical

La intérprete de "En cambio no" organizará dos presentaciones en Italia y España, los cuales servirán como el inicio de una gira mundial. El primer evento será en la plaza de San Marcos de Venecia el próximo 30 de junio. Por otro lado, el segundo se llevará a cabo el 21 de julio en la Monumental Plaza de España de Sevilla. Esta información fue dada a conocer por la productora de la cantante.

Mediante un comunicado, ha sido la misma Laura quien ha expresado cómo se siente con esta celebración: "En estos 30 años habré hecho casi mil conciertos y precisamente las actuaciones en directo son la principal razón por la que amo este trabajo. Lo llamo así con orgullo porque la música es un tema serio".

Asimismo, explicó por qué escogió esas dos ciudades como sedes de sus conciertos: "Me he dado cuenta de que, en todos estos años, nunca he cantado ni en Venecia ni en Sevilla y, por eso, quiero empezar de nuevo desde aquí, regresando a las plazas, porque mi primera gira en 1993 fue precisamente en plazas italianas".

La carrera de Laura Pausini

Como se recuerda, la primera vez que la italiana dio un concierto tenía solo 19 años y lo hizo en el Festival de Sanremo en 1993. Desde entonces, ha logrado vender más de 75 millones de copias de sus once discos de estudio. Dentro de los premios que ha ganado se encuentran un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro.