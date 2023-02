Líder de La Mosca sobre supuesto plagio de Tini Stoessel: "Nos juntaremos para hablar con el manager"

Después de lanzar su más reciente tema 'Cupido', Tini Stoessel esperaba que su disco consiguiera buenos comentarios por parte de los fanáticos. Sin embargo, terminó siendo noticia debido a que tu tema musical sonaba muy similar a la canción 'Yo te quiero dar' de La Mosca Tsé Tsé .

Ante ello, Guillermo Novellis, líder de la recordada banda argentina, salió al frente para dar su opinión sobre el tema.

Los usuarios la acusaron de plagio

Tras la publicación de su nuevo tema, algunos fans mencionaron que el vídeoclip es muy parecido al de 'In my head' de Ariana Grande. En Twitter, los cibernautas comentaron las similitudes que tiene con la artista estadounidense.

Entre lo principal destacan los planos que realiza la cantante tanto en solitario como en compañía de sus bailarines. Pero no solo eso, la estética también resulta bastante idéntica a la de intérprete de 'Side to side'. Inclusive la vestimenta y los gestos no pasaron desapercibidos para los usuarios, razón por la cual esperan que la argentina se pronuncie pronto al respecto a todo este problema.

Lo que dijo Guillermo Novellis

El cantante y líder de la banda La Mosca Tsé Tsé habló con 'Futurock' sobre el polémico tema y señaló lo siguiente: "Ella es una artista impresionante. Hay veces que las cosas se te quedan grabadas, pero ella es una colega muy querida. En definitiva, todos los robamos a Los Beatles".

Asimismo, comentó que antes de presentar una demanda de plagio, tendrá que consultarlo con el resto del grupo. "Nos juntaremos para hablar con el manager pero está todo bien, veremos qué pasa. Tiene un toquecito. Ella es una chica adorable", comentó el artista, quien parece dispuesto a dialogar con la novia de Rodrigo de Paul antes de iniciar cualquier acción legal.