Padre de Camila Homs se disculpa con Tini por cánticos insultantes de su hija: "No lo quiso hacer"

La guerra entre Camila Homs, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúa. La expareja del futbolista estuvo en el ojo de la tormenta tras difundirse unos videos de ella incitando a un grupo de jóvenes a arengar insultos en contra de la cantante durante las celebraciones de Año Nuevo en Punta del Este (Uruguay).

Tras la difusión de los clips, el padre de Camila, Horacio Homs, salió al frente para disculparse con la exchica Disney y su familia por los cánticos insultantes de su hija hacia la intérprete de ‘Miénteme’.

El padre de la influencer se pronunció a través de un comunicado compartido por el periodista Juan Etchegoyen.

“Quiero expresar mis disculpas a la familia de Tini por el canto del fin de semana si es que se sintieron mal por lo que sucedió”, leyó el periodista en su canal Mitre Live.

Asimismo, Horacio Homs trató de justificar el comportamiento de su hija señalando que, debido a la bulla del lugar, Camila no pudo escuchar con claridad los cánticos de los aficionados.

"Camila nunca quiso hacer algo así, ni siquiera escuchó bien lo que decía la gente que estaba en el lugar. Tenía el parlante al lado", agregó.

Finalmente, el padre de la influencer reiteró sus disculpas en nombre de su hija. "Como padre de Camila, les pido disculpas a Tini y a su familia después de esta situación que se generó", concluyó.

Urgente. Habló el padre de Camila Homs tras el canto de su hija en Punta del Este: “Le quiero pedir disculpas a la familia de Tini Stoessel” #MitreLive pic.twitter.com/t8NZDwP2G6 — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) January 4, 2023

Camila Homs se arrepiente de los cánticos en contra de Tini

Por su parte, Camila Homs también se pronunció sobre la escena que protagonizó en Año Nuevo en Punta del Este. La expareja del futbolista del Atlético de Madrid aseguró estar arrepentida, y responsabilizó al ruido y al alcohol de su comportamiento.

“No puedo creer la de cosas que salieron a decir (los medios), como medio que me mataron. Cuando vi los videos que me mandaron y escuché los audios, me sentí mal. En el momento, tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento hago así (se toca la oreja) porque no escuchaba lo que decía, después, cuando escuché los audios me quería morir, pero ya pasó. Me arrepentí. Capaz si estaba 100% sobria, no lo decía”, expresó la influencer.