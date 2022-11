Lisa de BLACKPINK rompió el récord de Adele con su álbum debut

Desde que BLACKPINK hizo su debut en los escenarios, ha logrado posicionarse como uno de los grupos musicales más importantes del momento. Pero su éxito no solo es en conjunto, ya que algunas de sus miembros, como Lisa, ha generado ventas increíbles, tanto que ha logrado romper el récord que ostentaba Adele.

'LALISA', álbum debut de la artista coreana, se posicionó como en el primer puesto de la lista de iTunes, logrando batir la marca que estableció la cantante británica hace algún tiempo.

El éxito de 'LALISA'

Lisa, miembro de la famosa agrupación surcoreana BLACKPINK, ha estado recibiendo muchos elogios gracias a su álbum como solista 'LALISA'. A un año de su estreno, se informó que había llegado a la primera posición en la lista de iTunes Top Songs. Con ello, la cantante tailandesa le quitó la corona a la artista británica Adele.

Con este logro, la rapera y bailarina se convirtió en la primera mujer en alcanzar el puesto 1 en dicha lista en 103 regiones distintas alrededor del mundo.

Desde que se puso disponible desde el 1 de setiembre del año pasado, todos los éxitos musicales del disco de Lisa se colocaron en las primeras posiciones con miles de reproducciones, siendo uno de los debuts más exitosos de una solista femenina en el K-Pop.

Como se recuerda, Adele obtuvo este reconocimiento gracias a dos de sus canciones más recordadas: 'Hello' y 'Easy on me'. Sin embargo, pasarían varios años para que otra mujer logre quitarle el récord.

Por otro lado, los BLINK (fanáticos de BLACKPINK) celebraron la hazaña conseguida por la cantante tailandesa, resaltando cada una de pistas en su disco.