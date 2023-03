Lisandra Lizama arremete contra Mauricio Diez Canseco: "Tiene problemas con el alcohol y eso lo hace violento"

Mauricio Diez Canseco sigue envuelto en una fuerte polémica con su esposa. Esta vez, Lisandra Lizama lo acusó de ser un hombre violento y alcohólico.

En una entrevista con Ojo, la artista habló sobre su relación sentimental con Mauricio Diez Canseco. En un principio, indicó que "muchas cosas la desencantaron" del empresario y que el anuncio del divorcio lo hizo para "protegerse".

"Muchas cosas me desencantaron, y mucho antes de difundir el comunicado donde anunciaba la separación. Lo hice para tener protección. Un mes antes, había hablado con él, y lo sabe, le dije que ya no se podía seguir, hablamos como dos personas maduras. Intenté muchas veces salvar el matrimonio", dijo Lisandra.

Además, confesó que sufrió agresiones por parte del popular Brad Pizza y tuvieron múltiples peleas. "La última discusión que tuvimos y le dije, de ninguna manera quiero seguir, no lo aceptó, me dijo: mira, vamos a salvarlo, vamos a solucionarlo, pero ya le había perdonado cosas feas, como seis veces anteriores. Traté de solucionarlo, pero no, sé que la gente no cambia, cuando tienes problemas de carácter, más si tienes problemas con el alcohol que te hace ponerte violento, esas cosas no cambian. Estoy muy clara en eso, yo sabía que lo mejor era separarnos", declaró Lizama.

Niega ser una interesada

La cubana es consciente que algunas personas la llamaron 'interesada' por haberse casado con Mauricio Diez Canseco. Sin embargo, aclaró que no es la primera vez que sale un hombre que tiene poder económico.

"No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad", acotó la cubana.