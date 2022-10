Loli, de 'Gipsy kings', se encuentra grave tras operación estética

Malas noticias para los seguidores de Gipsy kings. Loli, esposa de Joaquín Fernández Navarro -conocido como el 'El prestamista'- fue ingresada a un hospital de Turquía luego de hacerse un procedimiento estético.

De acuerdo con Fernández Navarro, su mujer presentó varias complicaciones en su sistema respiratorio durante la intervención quirúrgica. Por ello, viajó hasta dicho país para conocer más detalles de la salud de su amada.

Negligencia en la operación

Según lo que contó Joaquín, esposo de Loli, su mujer se iba a realizar una cirugía estética en Turquía. Pero, lo que nunca imaginó la familia es que las cosas se iban a complicar.

Por ello, El Prestamista ha pedido ayuda para poder sacar a su esposa de dicho país. "Quiero sacar a mi mujer de acá y trasladarla a otro hospital". De la misma manera, señaló a una persona llamada 'Soraya', como la responsable de convencer a Loli para que se opere en Turquía, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna.



"Una tal Soraya, que es directora de marketing de una clínica privada de Turquía llamada Medistambul, le ofreció una liposucción. Ahora no aparece y necesitamos ayuda", indico el marido ante los medios españoles. Otro de los problemas a los que se enfrenta a diario la familia es que no pueden comunicarse con los médicos del hospital, ya que todos hablan en turco y no en otro idioma. "Nadie habla inglés, ni alemán, ni francés. Solo hablan turco. No puedo comunicarme". En otros videos, se puede apreciar el estado en el que se encuentra la afectada, sus familiares solo esperan que pronto se recupere.