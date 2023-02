Luciana Fuster confesó que no ve programa de Ethel Pozo: “No me gusta”

Luciana Fuster salió al frente para aclarar la tensa situación que mantiene con el programa América hoy. Cabe recordar que Ethel Pozo y los demás panelistas criticaron la actitud de la modelo, quien no quiso declarar para sus cámaras.

Luciana Fuster confesó que no le gusta ver 'América hoy'

Luciana Fuster brindó una entrevista al programa América espectáculos para explicar lo sucedido con América hoy. "Ellos hablan lo que quieran en su programa, siempre todo lo llevan a la burla, a la crítica, si voy a dar una opinión de algo para que lo usen en su programa, prefiero no hacerlo”, explicó la influencer.

La modelo aclaró que no tiene problemas con los conductores de manera personal, pero si le causa conflicto la forma como el programa aborda los temas de farándula. “No tengo nada en contra de alguien del programa sino del programa en general, de cómo manejan el contenido”, agregó Fuster.

De hecho, brindó detalles del por qué no le gusta la línea que sigue el programa América hoy. "No sé si ellos están acostumbrados a atacarse uno al otro, pero no me gusta esa línea, no entiendo por qué tanta persecución”, explicó la modelo.

Luciana Fuster explicó incidente con Edson Dávila

Asimismo, la integrante de Esto es guerra explicó lo sucedido con el reportero Edson Dávila, quien comentó que quiso entrevistarla, pero esta se negó. "Sí vi a Edson, estaba chacoteando con todos, diciendo 'por qué Luciana no quiere', pero en ningún momento se me acercó. Yo le dije espérame un rato y se fue”, aseveró la influencer.

Cabe recordar que el programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y compañía le ha hecho varias notas a Luciana Fuster, a quien han criticado en varias ocasiones. Esto explicaría la incomodidad que tiene la modelo en contra del programa y los motivos por los cuales no quiere declarar para sus cámaras.