Luciana Fuster lloró en una entrevista cuando habló sobre su madre: "Quisiera ser como ella"

Luciana Fuster confirmó su candidatura al Miss Perú 2023. La joven de 24 años se mostró contenta con su futura participación. La chalaca habló sobre muchos aspectos de su vida, pero -en especial- sobre su madre.

Cuando mencionó a su mamá, la integrante de Esto es guerra no pudo evitar las lágrimas.

Luciana quiere ser como su madre

Diversos medios especializados y periodistas comentaron sobre el anuncio de Luciana Fuster como participante de Miss Perú 2023. Algunos críticos felicitaron a la modelo por su candidatura, aunque otros no estaban de acuerdo con su decisión o creen que tiene mucha competencia.

Sin embargo, la concursante de Esto es guerra recibió el apoyo de sus familiares y su pareja Patricio Parodi. Por este motivo, brindó una entrevista a la organización del certamen. En la charla, la joven de 24 años no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre su madre.

Luciana destacó que cada vez que menciona a su progenitora suele soltar lágrimas debido a que la admira. Asimismo, agregó que es su modelo a seguir.

"Yo cada vez que hablo de mi mamá quiero llorar... Uy no se malogra el maquillaje, pero definitivamente, si hay alguien a quien admiro es a mi mamá (...) Ella yo creo que es la persona como quién yo quisiera ser, cuando sea grande, o desde ahora", explicó la modelo.

Por último, Luciana Fuster detalló que su madre le brinda apoyo emocional y siempre la acompaña. "Siento que el amor de una madre es incondicional, no soy mamá, pero muchas mujeres que son mamás se pueden sentir identificadas. Me pone super sensible hablar de ella a pesar de que todo esté bien", concluyó la chalaca.