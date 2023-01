Patricio Parodi respalda a Luciana Fuster por hacerse un ‘retoquito’ en la nariz: “Mientras no sea en exceso es normal”

Luciana Fuster causó revuelo al confirmar que se hizo un "arreglito" estético en la nariz, luego de haberlo negado en repetidas ocasiones.

Su enamorado, Patricio Parodi, habló al respecto y le mostró su apoyo ante las críticas.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre el ‘retoquito’ de Luciana Fuster?

Luciana Fuster se convirtió en noticia luego de confirmar que se hizo una operación estética en la nariz con ácido hialurónico.

En una entrevista con América hoy, Patricio Parodi salió a defender a su pareja.

El guerrero histórico se mostró a favor de las operaciones, siempre y cuando no fuera en exceso. “Lu es una chica preciosa ¿yo estoy en contra o favor de las operaciones? Yo creo que cada uno es libre de hacerse lo que quiera, es su cuerpo, creo que todo, mientras no sea en exceso, es normal”, declaró Parodi.

Luciana Fuster aceptó haberse hecho un ‘arreglito’

Luciana Fuster reconoció haberse hecho una rinomodelación con ácido hialurónico y mencionó que no lo contó porque no le parecía necesario.

“Recibo muchos mensajes de chicas que preguntan dónde me puse el ácido hialurónico en la nariz. Es la primera vez que lo cuento, no lo había hecho porque nunca me pareció relevante, pero ya está. Les voy a pasar el dato, porque es bueno dar una recomendación”, escribió a través de Instagram.