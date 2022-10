Mafer Portugal luego de rechazar invitación de 'El gran show': "Gisela me agarró colera"

Contó su verdad. Mafer Portugal se presentó en Tú quieres show, programa de YouTube conducido por Chiquiwilo para hablar algunos detalles de su vida personal y profesional.

La hija de Tommy Portugal no tuvo reparos en decir que Gisela Valcárcel le tiene una especie de bronca por no aceptar su invitación a participar de El gran show.

“Primero le escribieron a mi mamá de América hoy para hacernos las preguntas y todo eso. Luego me escribe su producción para invitarme a su programa y hacer una reconciliación con mi papá. Yo les dije que no, porque era algo que tenía que nacer”, indicó en un primer momento.

"Me vuelven a escribir para concursar y también les dije que no, porque el objetivo de que yo salga al público era contar mi verdad, no que me llamen de los programas”, complementó Mafer Portugal.



Luego de estos episodios, comenta la también cantante, ve a su padre en el set de Gisela Valcárcel cuando él le reclamaba salir en programas de espectáculos.

"Tras la invitación, lo veo en el programa y sí me fastidió, porque yo había dicho que no para no hacer más polémica (...) Luego él dijo que yo me había dejado influenciar por el programa de Magaly y Gisela dijo: ‘yo quiero conversar contigo Mafer, tienes que arreglar las cosas en privado con tu papá', cuando ella por otro lado ya me había llamado", aseguró mortificada.

Por ello, cree que la conductora le tiene un poco de bronca por no haber aceptado su invitación. "Es irónica. Todo me pareció muy raro la verdad. Yo no he salido a hablar por fama. Yo creo que Gisela me ha agarrado cólera por eso”, finalizó.