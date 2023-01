Magaly arremete contra Alessia Rovegno: “No te critican por ser rubia, sino por tonta y burra”

Durante la transmisión del programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina criticó de manera contundente a Alessia Rovegno. La conductora habló sobre las declaraciones de la representante peruana para la competencia del Miss Universo.

El regaño en vivo de Magaly

En la entrevista, la modelo mencionó que suele recibir críticas porque es rubia de ojos verdes, y no representa a la típica mujer peruana. Ante esta afirmación, Magaly no contuvo su molestia y la criticó por dicha frase.

Lee también: Tania Ríos sobre matrimonio con Christian Dominguez: “Si él quisiera divorciarse ya lo hubiera hecho”

“¡No mamita! Este es un país multicultural y multirracial, acá somos una mezcla de cholos y una mezcla de extranjeros, japoneses y chinos, así que eso de que ‘me critican porque soy rubia’, no mi amor, te critican porque eres tonta y porque eres burra”, concluyó la conductora de TV.

Asimismo, mencionó que el público extranjero podría creerle sus palabras, pero que en el Perú no están de acuerdo con sus declaraciones: “Nosotros no criticamos tu belleza física, que por último es normalita. En este país hay rubias más bonitas que ella”, añadió en su comentario.

La cuestionable entrevista con Miss Universo

En la plataforma de YouTube, el concurso Miss Universo compartió la entrevista de los jurados hacia Alessia Rovegno. La modelo que quedó en el top 16 del certamen, brindó declaraciones cuestionables para el público peruano.

Lee también: Gino Assereto asegura que no se parece al novio de Jazmín Pinedo y ella lo trolea: "No, él es más guapo y joven"

“Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente que, desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú, dijeron que no representaba, que no era peruana. Así que desde que era pequeña he estado expuesta a los medios por mi familia”, fueron las palabras de la concursante a Miss Universo.

A pesar de que la modelo toma de buena forma los comentarios y críticas, Magaly le recomendó investigar los temas antes de hablar en cámaras.