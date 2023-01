Tania Ríos sobre matrimonio con Christian Dominguez: “Si él quisiera divorciarse ya lo hubiera hecho”

Volvió a mentir. Tania Ríos, la aún esposa de Christian Domínguez, aseguró ante las cámaras de Magaly Medina que no existe ningún proceso de divorcio y que, ante las leyes, sigue siendo la señora del cumbiambero.

Tania Ríos desmiente proceso de divorcio

Tania negó, mediante una entrevista con Magaly Medina, que exista un proceso de divorcio con Christian Domínguez. La mujer reveló que, hasta el momento, nadie se ha comunicado con ella para iniciar algún trámite a pesar de tener toda la disposición.

"Si a él le interesa contactarme y saber de mí, él conoce a mi familia, tenemos amistades en común. Si él quisiera divorciarse ayer, anteayer, hace un año o dos, si hubiera querido hacerlo, ya lo hubiera hecho y no, no lo ha hecho", reveló.

Además de admitir su molestia, debido a la mala reputación que tiene ante los medios, pues está abierta a todo tipo de comunicación con Christian. "Me molesta que me hacen quedar como me estoy corriendo, que no quiero firmar, como que me niego a un divorcio"

Finalmente, realizó una petición al cumbiambero. "Me lo mandas tú (la documentación) Ya Magaly me hará saber eso, porque todo me entero por ustedes"



¿Por qué Tania y Christian aún no se han divorciado?

A inicios de año, Christian Domínguez reveló el por qué no podría divorciarse de Tania Ríos. La razón estaría en la dificultad para realizar trámites desde el extranjero, pues Tania radia en Estados Unidos.

Según Christian, ya habría una orden del juez, pero la misma ha sido dilatada por la pandemia.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado (...) Cada exhorto (documento) demora meses porque es Estados Unidos, regresa, vuelven a mandar otro, regresa... vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, nada más”, reveló.