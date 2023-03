Magaly Medina arremete contra Makanaky: "Es un indeseable que debería estar pudriéndose en la cárcel"

Makanaky encontró la "**** fama" de la peor manera. El influencer se volvió tendencia en las redes sociales tras darse a conocer un clip de la entrevista que le realizó Jonathan Maicelo en donde afirmó que participó en una violación sexual contra una menor de edad.

Tras ello, Magaly Medina no dudó en destruirlo. En la última emisión de su programa, la conductora de televisión aseguró no creer que un personaje como Makanaky haga contenido para redes sociales y que debería estar en la cárcel.

Lee también: Makanaky pide disculpas a las mujeres tras confesar abuso sexual: "Fue una broma"

"Este indeseable no sé cómo puede estar haciendo contenido en las redes sociales cuando debería estar pudriéndose en una cárcel. Es ahí donde le corresponde estar, alejado de la vida pública porque, además, sale a decir con sus palabras groseras, al mismo estilo de Jonathan Maicelo, ese estilo soez y vulgar, sale a decir 'era una bromita que le hice a Maicelo, yo quiero mucho a las mujeres', encima que ni siquiera habla", indicó en un primer momento la popular Urraca.

Luego, despotricó contra otro grupo de youtubers quienes también conocían la historia, pero no le dijeron nada. "Y no solo ha sido con Maicelo, sino también en otra entrevista, en otro canal de YouTube, con otro grupo de indeseables que se merecen esas palabras y más, con un grupo de pandilleros, donde contó con lujo de detalles toda esta horrorosa violación, algo que se jactaba, como si fuera algo bueno, alguna conquista, con un grupo de ignorantes", complementó Magaly Medina.

Makanaky se defiende

Makanaky utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre sus declaraciones donde confesó que participó en una violación grupal contra una menor de edad. A través de un video publicado en TikTok, el influencer indicó que la entrevista con Jonathan Maicelo fue "armada" y que todo fue producto de una broma.

“La violación es algo delicado, y pido a todas las mujeres del Perú disculpas por todo. De todo corazón, perdónenme, yo no quise ofenderlas. Fue una broma, de todo corazón, espero que me perdonen. Disculpas, mujeres muy lindas... Quiero hablar a los amigos de la prensa que me están haciendo leña, están que inventan cosas que no son. Eso me perjudica a mí”, indicó en un primer momento.

Lee también: Jonathan Maicelo se defiende después de charla con Makanaky: "Le hice una entrevista a una persona con un déficit intelectual bastante alto"

“No merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. El estado es algo lindo, respeto mucho a todos, todas las mujeres, lindas y hermosas. Disculpas de todo corazón. Todo fue armado en un podcast que hice con Maicelo, todo fue 'armani', nada fue cierto y espero que me perdonen porque cometí un error, no pensé que fuera a mayores”, agregó Makanaky.