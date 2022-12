Magaly Medina arremetió contra 'Choca' tras defender a Said Palao: “Siendo gay, debería ser más pro mujer”

La polémica de Said Palao y Alejandra Baigorria ha provocado diversas reacciones en la farándula local, luego que se revelaran imágenes donde se ve a Said con una joven desconocida en situaciones cariñosas. Ante esto, el conductor Jaime 'Choca' Madros dio una opinión que provocó las críticas de Magaly Medina.

Magaly Medina criticó a Choca por abstenerse de opinar sobre Said Palao

En primer lugar, 'Choca' señaló que Said Palao debe arreglar los problemas con Alejandra Baigorria de manera interna, y evitar brindar declaraciones al respecto. Ante esto, Magaly Medina criticó al conductor, destacando que Choca decide a quién criticar dependiendo de dónde trabaja.

“Tanto se te ha metido en la cabecita que como eres integrante de América, ahora piensas que, porque eres un conductorcito de América, ahora tú vas a dictar las normas de lo que se acostumbra a nivel mediático o no mediático. Ay por favor, por eso le dicen la lavandería, porque le lavan la cara a todo el mundo”, arremetió la 'Urraca'.

Asimismo, Magaly Medina apuntó que personas como Said Palao viven de las redes sociales, y deben explicaciones a sus seguidores al ser personas mediáticas.

“No puede estar diciendo que es algo que solo les compete a ellos, no, no, no, cuando tú vives del resto de la gente, tienes negocios que haces con tus redes, les debes una explicación, no solo son personas X, son dos mediáticos que le deben todo a su público, por lo tanto, tienen que dar explicaciones de lo que hacen con su vida”, argumentó la conductora de televisión.

Magaly Medina a Choca: “Debería ser más pro mujer”

Finalmente, Magaly Medina cree que Choca no debería apoyar una falta de respeto hacia una mujer, debido a su orientación sexual. “No sé cuál es su mentalidad machista, y miren que 'Choca' siendo además gay, debería ser más pro mujer, no tolerar este tipo de faltas de respeto. Ahora es un machista cualquiera”, finalizó.