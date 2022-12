Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por sus parejas: “Siempre eliges puro perdedor”

Tras el ampay de Said Palao bailando muy pegado con una modelo, Alejandra Baigorria ha decidido mantener su silencio. Por su parte, la periodista Magaly Medina no se limitó en sus opiniones y criticó a la rubia de Gamarra por no saber escoger a sus parejas.

Magaly Medina critica el ‘mal gusto’ de Alejandra Baigorria

En el más reciente programa de Magaly TV La firme, la presentadora habló sobre lo sucedido con Alejandra Baigorria y no dudó en señalar la mala suerte que ha tenido con sus parejas, pues siempre termina con el corazón roto.

“Esta chica Alejandra Baigorria tiene tan mal cuando escoge a sus parejas y desde antes desde hace años, cuando tú eliges tan mal algo está mal en su cabeza, por el que siempre eliges puro perdedor que te engaña, que no te valora, que no sabe lo que es un compromiso. Ella debería ser un alto en su vida y decir basta de este tipo de hombres que no valen la pena”, opinó la periodista de espectáculos.

Modelo que bailó con Said Palao rompe su silencio

Como se recuerda, Said Palao fue grabado bailando pegado con la modelo Melissa Byrne, quien fue contactada por Magaly TV La firme para saber su versión de los hechos. De acuerdo con la joven, el novio de Alejandra Baigorria le coqueteó, pero ella no sabía que estaba con pareja.

“Hubo un coqueteo digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja. Yo no espero que nadie con pareja finalmente yo no espero que alguien con pareja venga y me baile”, declaró por teléfono.

“Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”, agregó.