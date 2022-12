Magaly Medina responde a Mayra Goñi: “¿Por qué no nos hablas de tu suerte ‘como cancha’?"

Luego del mensaje de Mayra Goñi a Magaly Medina, señalándola como parte de su depresión y que no era feliz con su vida, la conductora decidió responderle asegurando que tiene mucha información sobre ella, pero que aún no puede revelarla.

Magaly Medina y su respuesta a Mayra Goñi: “Deberían quedarse calladitas”

Magaly Medina no dudó en decir que no se callará y que cuenta con mucha información, pero deben tener pruebas antes de ‘lanzarlas’. "No me voy a callar, no me da la gana porque sí sé un montón de cosas, por supuesto, pero hasta que podamos probarlas, yo pregunto y si no tienen la respuesta, deberían quedarse calladitas y no andar buscando la conmiseración del público”, señaló la 'Urraca'.

Por otro lado, Magaly Medina recordó la frase ‘Plata como cancha’, la cual se hizo popular gracias a César Acuña, excandidato presidencial. La conductora señaló que Mayra Goñi es una mujer con suerte, haciendo alusión al político.

“Mayra tiene suerte, chica con suerte, una chica con suerte, parece que tiene suerte ‘como cancha’, ¿por qué no nos hablas de tu suerte ‘como cancha’?”, agregó.

¿Qué dijo Mayra Goñi de Magaly Medina?

Mayra Goñi anteriormente se refirió a Magaly Medina, apuntando que le resbalaba lo que decían de ella a pesar de que fue parte de su depresión.

“Magaly está envidiosa. A mí me resbala, me basta con la gente que me conoce, de alguna manera rating le daré porque habla de mí. Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques. Una de estas personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona que hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, aseguró la influencer.