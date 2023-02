Magaly Medina cuestionó a Jesús Barco y a su club: "¿El Sport Boys tiene estrellas?"

Jesús Barco sigue sin dar una fecha para su boda con Melissa Klug. Por este motivo, Magaly Medina le aconsejó a la empresaria que vaya 'echándole tierra' a su relación. La Urraca, además de criticarlo, señaló que Sport Boys no cuenta con estrellas y que Barco no es una pieza fundamental en el equipo.

Lee también: Magaly Medina muestra su simpatía por Hernán Barcos: “Estoy segura que a él no lo voy a ampayar”.

Asimismo, la periodista de espectáculos cuestionó la actitud del ex Universitario de Deportes, pues suele contradecirse mucho en sus declaraciones respecto al matrimonio.

Magaly ninguneó a Barco y al Boys

El programa deportivo de Panamericana Teledeportes tuvo una entrevista con el futbolista Jesús Barco. Además de hablar de su equipo, el futbolista se animó a comentar de los planes de boda que tiene con su pareja Melissa Klug.

No obstante, sus palabras no convencieron a Magaly Medina. La periodista de espectáculos cuestionó a Barco porque aún no hay una fecha exacta para su boda. "Él dice que está buscando fecha, pero parece que se le perdió la fecha y el calendario. Creo que la conciencia lo traiciona y dice por ahí que casarse no es tan fácil. Pobre chico, lo primero que tienes que hacer no es buscar la fecha porque no vas a esperar que el calendario te diga la fecha, eso lo buscas tú porque pediste la mano", dijo la Urraca.

Lee también: Ethel Pozo defiende a Jesús Barco luego de negar matrimonio con Melissa Klug: "Se puso nervioso".

Asimismo, Magaly cuestionó al mediocentro y al Sport Boys, ya que no considera que la institución cuenta con grandes jugadores. "¿Qué equipo tiene? El Boys, pero 'mmm, mmm', o sea, no es la estrella del Boys. Bueno, ¿el Boys tiene estrellas? Sorry, pero hay que decir la verdad", señaló la conductora.

Cabe señalar que el club chalaco tiene 6 títulos nacionales. El último lo consiguió en 1984.