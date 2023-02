Magaly Medina muestra su simpatía por Hernán Barcos: “Estoy segura que a él no lo voy a ampayar”

Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa para contar el encuentro que tuvo con Hernán Barcos. La popular ‘Urraca’ no dudó en deshacerse en halagos por el futbolista de Alianza Lima.

Hernán Barcos y la conversación que tuvo con Magaly Medina

La periodista de espectáculos compartidó con sus espectadores la conversación que tuvo con el futbolista del Alianza Lima en un centro comercial, en donde se disculpó con ella tras no haber aceptado hacer una nota para su espacio televisivo por órdenes del club blanquiazul.

“La vez pasada estaba en Jockey Plaza y me encontré con él (Hernán Barcos), de casualidad se me acercó un señor y me dijo: ‘Hola, quiero saludarte’ y yo como saludo a todo el mundo como si me conocieran le digo: ‘Hola’ y me dijo: ‘Yo soy Hernán Barco’, y yo: ‘Ah, hola’, porque ustedes saben que yo de fútbol no sé. Nos pusimos a conversar en medio del pasillo un largo rato, me presentó a su esposa, me presentó a la persona que cuida a su hijito, la nana que le regaló la casa, una charla muy amigable donde me expresó el profundo respeto que tiene por mí y por el programa, me encantó. Lo único que lamentó es que íbamos a hacer una nota con él, lo llamamos para hacer nota, me dijo que había lamentado no poder aceptar, pero me dicen que el club se lo prohibió. Qué pena”, contó Medina.

Magaly Medina halaga a Hernán Barcos

Por esa razón, la conductora de Magaly TV La firme llenó de halagos al argentino, pues destacó que es un deportista disciplinado y admirable. “Nosotros sabemos diferenciar cuando hay un jugador responsable, disciplinado, que no se mete en líos y sobre todo él que es un líder nato y que deberían seguir muchos jugadores de fútbol. Una lástima”, comentó.

Además, afirmó que nunca tendrá que ampayar al futbolista: “Estoy segura que a él no lo voy a ampayar, se lo dije. Es respetuoso de mi trabajo como deben de serlo, tuvimos una charla agradable de varios minutos”.