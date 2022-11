Magaly Medina explota contra su equipo de trabajo EN VIVO: “Las puertas del programa están abiertas”

Magaly Medina no soportó las fallas en su equipo de producción y los invitó a irse del programa si no trabajaban a su ritmo. La conductora de televisión perdió la paciencia en vivo luego que se equivocaran de video.

Magaly Medina enfurece por errores en el switcher

Luego de algunos errores en el switcher, la popular Urraca decidió lanzar un ‘memo’ al aire contra su equipo de trabajo. La periodista no soportó que se confundieran de video en más de una ocasión y no dudó en pedir disculpas al público y reprochar a sus trabajadores por las fallas.

“Están adivinando, cómo no tienen las cosas bien puestas (…) para llegar a este video tienen que jugar al yan ken po, algo tan simple y sencillo. Felizmente que estamos terminando este año. Mil disculpas a mi público, porque estas son faltas de respeto al público, la falta de profesionalismo de alguna gente que tengo ahí”, recalcó.

Magaly Medina advierte a su equipo que están dañando su imagen

Aunque muchos de los espectadores pensaron que estas declaraciones serían suficientes para desahogarse, Magaly Medina continuó renegando e invitó a las personas que se equivocaran a dejar sus puestos de trabajo si no seguían su ritmo. Además, señaló que le estaban dañando su imagen.

“Es cierto tengo escasez de personal en islas de edición, pero la falta de profesionalismo de algunas personas hace que yo esté dando la cara y pasando estas vergüenzas y lo he pasado hace tanto y me rio con ustedes. Jamás la falta de profesionalismo (...) puede ser mi marca registrada porque hago mi parte y creo hacerla bien y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo y la gente que no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir a un público yo creo que las puertas del programa están abiertas. Gracias he hecho mi memo al aire”, puntualizó.