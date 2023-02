Magaly Medina defiende a Brunella de Rosángela: “Me huela a envidia, no están en el mismo nivel”

Magaly Medina salió a defender a Brunella Horna luego que Rosángela Espinoza le sacara en cara que su expareja Renzo Costa le pagaba sus viajes.

Como se recuerda, la rubia pidió que no la compararan con la ‘Chica selfie’, quien se encuentra de viaje en Dubai con un supuesto galán multimillonario.

Lee también: Rosángela Espinoza ‘cuadra’ a Brunella Horna: “Los viajes que hiciste con Renzo Costa no los pagaste tú”

Magaly Medina defiende a Brunella Horna

Magaly Medina explicó que no había nada de malo que en su momento Renzo Costa le haya pagado viajes a Brunella Horna, puesto que ambos convivían y tuvieron una relación amorosa de 4 años.

“No entiendo por qué le saca en cara que Renzo Costa le pagaba sus viajes a Brunella, si en ese entonces ellos convivían juntos y ella era la pareja estable. Brunella era la consentida de la familia y cuando viajaban, qué tiene de malo que él la invite”, comentó la periodista.

Magaly Medina tilda de “envidiosa” a Rosángela Espinoza

La popular ‘Urraca’ también señaló que ambas situaciones eran distintas porque Brunella Horna tuvo relaciones estables con personas que podían pagarle detalles costosos. Mientras que Rosángela Espinoza reveló que un jeque le regaló entradas para la final del Mundial Qatar 2022 sin conocerla.

“Es diferente a lo de Rosángela porque ella ha dicho bien claro que le regalaron sus entradas para la final del Mundial. En el caso de Brunella, ella no le sacó plata a un ‘sugar’ o a un auspiciador porque él era su marido. Brunella trabaja y tiene sus tiendas, pero qué tiene de malo que su esposo quiera pagar sus gustos”, explicó Magaly.

Lee también: Christian Domínguez aconseja a Rosángela Espinoza: “Siempre la gente va a hablar, sé feliz y disfruta”

Finalmente, sostuvo que la ‘Chica selfie’ estaba demostrando su envidia, pues no estaban al mismo nivel. “¿Cuál es el problema Rosángela? Ahí me huela a cierta envidia. Discúlpame, pero ustedes no están en el mismo nivel, tú has dicho que un tipo que conociste en Qatar te pagó 12 mil dólares por una entrada ¿Qué hombre hace eso solo por tu cara bonita?”, finalizó.