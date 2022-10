Magaly recuerda ampay de Melissa: “Le sacó la vuelta con alguien que no era ni el 5% de su esposo”

Magaly Medina dedicó en su último programa un espacio para recordar el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda. La conductora de televisión criticó tanto a la bailarina como a su expareja las peleas que protagonizaron durante todo el año y que casi provocan que su hija vaya a un albergue.

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes y Anthony Aranda

Desde que emitió el famoso ampay, Magaly Medina ha criticado fuertemente la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, debido a que la actriz afirmaba que el ‘Gato’ Cuba estaba enterado de la situación.

“Un ampay que ella ahora niega, que siempre ha negado. Lo único bueno es que, a un año del ampay, ella junto a su bailarín, su ex el ‘Gato’ Cuba y la nueva novia del ‘Gato’ Cuba se están llevando bien todo en aras de volver a ver a su pequeña”, indicó.

Lee también: Magaly critica duramente a la Dra.Fit: “Se aprovecha de la necesidad de las personas”

Asimismo, criticó la tribuna que se le da al ‘Activador’.

“No lo soporto, un tipo que no tiene oficio ni beneficio (…) ¿Qué hace por la vida? Se la pasa haciendo deliverys, es repartidor de pizzas (…) No le vemos hacer nada. Mala decisión de esta chica, le pone los cachos a su marido con un hombre que no es ni el 5% de lo que es su esposo”, finalizó.





Magaly Medina sobre el ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes: “Padres insensibles”

La conductora de televisión también criticó el rol como padres de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba que traspasó en acciones legales por la tenencia de la hija que tienen en común.

“Ya no se acuerdan de que durante todo el año se portaron tan mal como si no les importara la criatura, a tal punto que a esa niña casi la mandan a un albergue. Eso es de padres insensibles, de padres que no tiene corazón y que les gana su furia, su ira, antes que el amor y cariño por sus pequeños. Es terrible”, refirió.