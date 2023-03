Magaly Medina revela que ampaya a futbolistas por su hijo: "Se encerraba a llorar porque perdía Alianza"

¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina estuvo de invitada en el programa de YouTube La Linares, show conducido por la periodista Verónica Linares. La presentadora de espectáculos reveló anécdotas de su trayectoria en la televisión y sus famosos ampays.

Sobre estos últimos, la Urraca reveló los motivos que la llevaron a ampayar a los futbolistas, quienes son ‘caseritos’ de su programa de espectáculos. La conductora empezó defendiendo a los fanáticos del fútbol y criticando a los jugadores que cometen actos de indisciplina.

"La gente paga al estadio, muere por el fútbol, y no es justo que tú vayas al estadio, pagues tu platita y el tipo estaba chupando hasta las 5 am, ¿con qué físico va a hacer goles? Eso no está bien, no es deportivo, es no tener responsabilidad con el fanático que paga su entrada y llora si su equipo pierde", empezó diciendo la Urraca.

Asimismo, la presentadora de Magaly TV, la firme reveló que empezó a ampayar a los futbolistas luego de ver a su hijo llorar cada vez que regresaba del estadio tras una derrota de Alianza Lima.

"Eso yo veía cuando mi hermano y mi sobrino llevaban a mi hijo a ver partidos de la Alianza, son fanáticos, viven en Londres, y los dos este domingo han estado enchufados viendo su partido, y en esa época, cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio y se encerraba en su cuarto a llorar porque Alianza había perdido", agregó Medina.

Magaly Medina envía su ‘chiquita’ a periodistas deportivos

Por último, Magaly Medina criticó a los periodistas deportivos por no sacar a la luz los actos de indisciplina de los futbolistas.

"Cuando comencé a ver e investigar que el periodismo deportivo no lo hacía (pedía explicaciones a los jugadores) y sabían de las encerronas, de las amigas bataclanas que tenían, de la vida disipada que llevaban y nadie decía nada, porque sí vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a ver por qué lo haces llorar", finalizó.