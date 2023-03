Magaly Medina revela que 'Peluchín' le prohibió hacer espectáculos: "Se quejó con la gerente"

¡Contó su verdad! Magaly Medina fue la invitada del canal de YouTube de Verónica Linares. La Urraca habló con la periodista sobre diversas anécdotas y aspectos de su vida personal, entre ellos cómo surgió su disputa con Rodrigo González.

Sobre ello, la conductora de Magaly TV, la firme reveló que Peluchín le prohibió incluir contenidos de espectáculos en su programa La purita verdad, cuando ambos eran figuras de Latina. Por aquellos años, el presentador de Amor y fuego era conductor de Amor, amor amor, show transmitido por la misma casa televisiva.

“Recuerdo cuando estaba en Latina y empecé a hacer La purita verdad y empecé a tocar espectáculos. Como era un magazine dirigido a las amas de casa, empecé a hacer espectáculos y vinieron y dijeron: ‘No, porque Peluchín se ha quejado y ha dicho que espectáculos no hagas’”, empezó diciendo la conductora sobre su examigo.

Asimismo, la Urraca acotó que, lejos de molestarse con el conductor, trató de buscar soluciones para que la decisión del canal no afectara el rating de su programa.

“Cómo me llamó la gerente de entretenimiento yo dije Ok. Me prohibieron hacer (espectáculos), pero yo no me fui a llorar donde el gerente, donde la misma gerente de producción, yo dije ya pues ya veré cómo hago mi rating, como lo salvo”, agregó.

Magaly Medina habla sobre su hijo

Magaly Medina también habló sobre su hijo Gianmarco Mendoza. Sobre su heredero, la Urraca reveló que aún no se ha casado y tampoco la ha hecho abuela. Además, agregó que radica en el extranjero.

“Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacerlo. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad”, confesó.