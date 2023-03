Magaly Medina revela que Brunella Horna le mandó carta notarial por llamarla ‘Brutella’: “La verdad no ofende”

Magaly Medina reveló que Brunella Horna le envió una carta notarial a través de su abogado por atentar contra a su honor al llamarla Brutella.

En la reciente edición de Magaly TV, la firme, la periodista de espectáculos criticó a la conductora de América hoy y recordó que le mandaron una advertencia por darle un apodo.

Lee también: Ethel Pozo se defiende de las críticas de Magaly por ayuda brindada a damnificados: “No es la primera vez que voy a un desastre natural”

“La Nutella esta (por Brunella Horna)... no le digo otra cosa porque después, como tiene el suegro millonario, me manda a sus abogados a amenazar con que me van a hacer un juicio”, empezó diciendo la popular Urraca. “Mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio porque le decía ‘Brutella’ y que porque eso estaba menoscabando su honor... la verdad no debe ofender”, complementó

Magaly critica a Ethel Pozo y Brunella Horna

Las conductoras de América hoy, Ehtel Pozo y Brunella Horna, fueron duramente criticadas por robarse el crédito de los platos de comida que llevó el Chef del Pueblo para los afectador de Comas.

“Ellas se quisieron apropiar de la caridad y solidaridad de estos chefs que llevaron comida caliente a los que lo necesitan”, mencionó Magaly Medina.

Lee también: Magaly critica duramente al papá de Alejandra Baigorria: "Él es el ignorante"

El programa mostró que ellas entregaban y cocinaban la comida para los damnificados. Sin embargo, el chef aclaró que se las encontró de casualidad y que la donación era de parte de su empresa.